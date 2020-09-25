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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из Каменска вывезли всех трудовых мигрантов

oбщество

Из Каменска вывезли всех трудовых мигрантов

Директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Сергей Панов.

Из Каменска вывезли всех трудовых мигрантов

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Последний автобус с гастарбайтерами уехал из микрорайона Лиховского 24 сентября поздно вечером.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 сентября — «ПИК».  В Лихой не осталось ни одного мигранта, — сообщил корреспонденту «ПИКа» директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Сергей Панов. — Мы снимаем оба палаточных лагеря и будем проводить там дезинфекцию. Всех граждан Узбекистана, которые пожелали вернуться на родину, мы вывезли. Основная часть уехала в Ташкент на поездах. Последняя партия иностранцев — 600 человек — была отправлена в г. Волжский, откуда их транспортируют в Ташкент.

По информации и.о. главы администрации города Александра Срыбного, все 600 человек, один из которых маленький ребенок, уехали из Каменска ближайшим поездом до Ташкента.

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Автор: 22.09.2020
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