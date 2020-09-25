Последний автобус с гастарбайтерами уехал из микрорайона Лиховского 24 сентября поздно вечером.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 сентября — «ПИК». В Лихой не осталось ни одного мигранта, — сообщил корреспонденту «ПИКа» директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Сергей Панов. — Мы снимаем оба палаточных лагеря и будем проводить там дезинфекцию. Всех граждан Узбекистана, которые пожелали вернуться на родину, мы вывезли. Основная часть уехала в Ташкент на поездах. Последняя партия иностранцев — 600 человек — была отправлена в г. Волжский, откуда их транспортируют в Ташкент.

По информации и.о. главы администрации города Александра Срыбного, все 600 человек, один из которых маленький ребенок, уехали из Каменска ближайшим поездом до Ташкента.