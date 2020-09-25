На первом заседании гордумы 7-го созыва 25 сентября парламентарии получили удостоверения и единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру главы города-председателя гордумы. Им стал опытный работник коммунального комплекса Александр Васильевич Клименко.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 сентября – «ПИК». Александр Васильевич – депутат со стажем, 1959 г. р., в нынешнем созыве он был избран депутатом по округу № 1. До настоящего момента занимал должность заместителя директора МУП «Зеленый город».

Ранее он многие годы также работал в организациях коммунального хозяйства на разных должностях. Депутаты доверили ему высокий пост с учетом знания им проблем ЖКХ. Его кандидатуру также поддержал предшественник – Юрий Тарасенко.

На пленарном заседании парламентарии утвердили и размер денежного вознаграждения главе города – в решении он представлен в виде ряда коэффициентов, так что сама цифра осталась «за кадром».

К слову, контракт с главой администрации Донецка Р. Кураевым заключался экс-главой города Ю. Тарасенко на срок полномочий предыдущей думы и истекает 28 ноября. К этому моменту депутаты решат, будет ли контракт продлен, либо назначат новый конкурс на замещение этой должности.