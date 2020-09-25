Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Главой города Донецка избран Александр Клименко

власть

Главой города Донецка избран Александр Клименко

Фото автора.

Главой города Донецка избран Александр Клименко

Елена Жукова
Опубликовано

На первом заседании гордумы 7-го созыва 25 сентября парламентарии получили удостоверения и единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру главы города-председателя гордумы. Им стал опытный работник коммунального комплекса Александр Васильевич Клименко.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 сентября  – «ПИК». Александр Васильевич – депутат со стажем, 1959 г. р.,  в нынешнем созыве он был избран депутатом по округу № 1. До настоящего момента занимал должность заместителя директора МУП «Зеленый город».
Ранее он многие годы также работал в организациях коммунального хозяйства на разных должностях. Депутаты доверили ему высокий пост с учетом знания им проблем ЖКХ. Его кандидатуру также поддержал предшественник – Юрий Тарасенко.
На пленарном заседании парламентарии утвердили и размер денежного вознаграждения главе города – в решении он представлен в виде ряда коэффициентов, так что сама цифра осталась «за кадром».

К слову, контракт с главой администрации Донецка Р. Кураевым заключался экс-главой города Ю. Тарасенко на срок полномочий предыдущей думы и истекает 28 ноября. К этому моменту депутаты решат, будет ли контракт продлен, либо назначат новый конкурс на замещение этой должности.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 сентября
Автор: 22.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

В каменском лагере для мигрантов из Узбекистана умер мужчина

здоровье

Каменске резко увеличилось количество ковидных больных

происшествия

В мкр. Лиховском насмерть сбили женщину

транспорт

В Каменске железнодорожный переезд закрыли без предупреждения

ЖКХ

В Каменске на полдня отключат свет
Реклама
Вверх