24 сентября утром северный переезд в районе парка Маяковского оказался закрыт для автомобильного движения.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 сентября — «ПИК». В связи с этим все, кто хотел попасть в основную часть города, вынуждены были ехать через переезд в районе «Заготзерна».

Как удалось выяснить корреспонденту «ПИКа», закрыли переезд на ремонт дороги со стороны ул. Кирова и парка Маяковского ориентировочно до 12.00. Работы выполняет подрядчик ИП Буханцов.

Утром в этот же день подрядчик восстановил и участок дороги на площади перед парком. Там, на месте прокладки труб водоснабжения к трехэтажному дому в пер. Станционном, уже начал проседать асфальт.