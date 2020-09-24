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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске железнодорожный переезд закрыли без предупреждения

Фото автора.

транспорт

В Каменске железнодорожный переезд закрыли без предупреждения

Виктория Костовская
Опубликовано

24 сентября утром северный переезд в районе парка Маяковского оказался закрыт для автомобильного движения.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 сентября — «ПИК». В связи с этим все, кто хотел попасть в основную часть города, вынуждены были ехать через переезд в районе «Заготзерна».
Как удалось выяснить корреспонденту «ПИКа», закрыли переезд на ремонт дороги со стороны ул. Кирова и парка Маяковского ориентировочно до 12.00. Работы выполняет подрядчик ИП Буханцов.
Утром в этот же день подрядчик восстановил и участок дороги на площади перед парком. Там, на месте прокладки труб водоснабжения к трехэтажному дому в пер. Станционном, уже начал проседать асфальт.

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Автор: 22.09.2020
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