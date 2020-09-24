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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке коронавирус обнаружили у двух школьников

Фото из архива.

здоровье

В Донецке коронавирус обнаружили у двух школьников

Елена Жукова
Опубликовано

Инфицированные учащиеся зарегистрированы в школе № 20. После положительного теста на СОVID-19, согласно информации отдела образования города, классы, где обучаются школьники, переведены на дистанционное обучение. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 сентября  – «ПИК».   Кроме того, школой приняты меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции: за каждым классом закреплен свой учебный кабинет, в котором дети обучаются в течение всего дня, за исключением отдельных  предметов, требующих специального оборудования.
В школу дети приходят через три входа, обеспечено измерение температуры у каждого, контроль мытья и дезинфекции рук при входе в столовую, туалетные комнаты. Проводится влажная уборка и дезинфекция воздуха в помещениях.
Все переведенные на дистанционное обучение дети должны оставаться дома до окончания срока карантина, за чем обязаны проследить родители.

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Автор: 22.09.2020
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