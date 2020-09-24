Роспотребнадзор ужесточил правила для прилетевших из-за рубежа граждан.

МОСКВА, 24 сентября – «ПИК». Согласно изменениям в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, граждане прибывающие на территорию России самолетом, во-первых, обязаны заполнить специальные анкеты на борту. Во-вторых, до вылета (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс) заполнить электронную форму на портале госуслуг.

Находиться на самоизоляции прибывшие из-за границы обязаны до получения результатов теста на коронавирус, который они должны пройти в течение трех календарных дней со дня прилета. Результат теста нужно разместить в специальной форме на том же портале госуслуг. Новые правила вступают в силу с 24 сентября.