Ему было 33 года, в Россию он приехал на заработки со своим отцом.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 сентября — «ПИК». Предварительная причина смерти — сосудистые заболевания. Коронавирусной инфекцией иностранец не болел.

Еще в лагере у гастарбайтера поднялась температура, его привезли в ЦГБ и диагностировали одностороннюю пневмонию. Мужчина вернулся в лагерь и 19 сентября должен был уехать в Узбекистан, но… не случилось. В этот день перед посадкой на поезд ему внезапно стало плохо, он упал в обморок и тут же скончался.

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