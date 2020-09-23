Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменском лагере для мигрантов из Узбекистана умер мужчина

происшествия

В каменском лагере для мигрантов из Узбекистана умер мужчина

В каменском лагере для мигрантов из Узбекистана умер мужчина

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Ему было 33 года, в Россию он приехал на заработки со своим отцом. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 сентября — «ПИК». Предварительная причина смерти — сосудистые заболевания. Коронавирусной инфекцией иностранец не болел. 
Еще в лагере у гастарбайтера поднялась температура, его привезли в ЦГБ и диагностировали одностороннюю пневмонию. Мужчина вернулся в лагерь и 19 сентября должен был уехать в Узбекистан, но… не случилось. В этот день перед посадкой на поезд ему внезапно стало плохо, он упал в обморок и тут же скончался. 
Подробнее читайте в свежем номере «ПИКа» от 23 сентября.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, , , ,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 сентября
Автор: 22.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

80-летний мужчина выпал из окна ЦГБ Донецка

культура

День города в Каменске пройдет без салюта

здоровье

В Донской регион поступила вакцина от коронавируса

ЖКХ

Ростовская область попала в лидеры по дороговизне коммуналки

здоровье

Новый случай коронавируса в Донецке
Реклама
Вверх