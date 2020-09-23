Огромный кусок фронтона отвалился от дома № 1 на ул. Ворошилова с ночь с 22 и на 23 сентября.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 сентября — «ПИК». Очевидцем произошедшего стал Михаил Болдырев, проживающий в этом доме. По его словам, грохот от рухнувшего огромного куска штукатурки заставил мужчину даже выйти на улицу, чтобы убедиться, не пострадало ли имущество дома. Обошлось без жертв — скорее всего, благодаря тому что случилось это ночью.

Рано утром дворники отвалившийся кусок убрали.

Отметим, капитальный ремонт фасада, в том числе и фронтона этого дома проводился всего три года назад. Видимо, работы были выполнены некачественно, раз фронтон уже начал сыпаться, предполагают жильцы.

Как пояснил «ПИКу» Руслан Ковалев, директор Каменской УК, остальная часть фасада будет обследована на предмет дальнейших обрушений, и управляющая компания будет обращаться в Фонд капремонта для выполнения ремонтных работ, поскольку гарантийный срок капремонта — пять лет — еще не закончился.

Пока оставшаяся часть фронтона дома не осбледована, советуем каменчанам ходить подальше от стены…