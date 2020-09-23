С 9.00 до 15.00 не будет осуществляться электроснабжение четной стороны ул. Подтелкова — дома с № 10 по 46-й, и нечетной стороны пер. Железнодорожного — с № 7 по 23-й.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 сентября – «ПИК». Кроме того, с 9.00 до 12.00 будут обесточены для проведения техобслуживания линии электропередач сады по маршруту следования автобуса № 17, поселки Шахта-17, Шахта-32 и мкр. Октябрьский.

Также без напряжения сегодня окажутся пос. Лесной и дачи за Донцом.

Как пояснили «ПИКу» в оперативно-диспетчерском пункте Каменских РЭС, отключать свет будут для строительства новой линии электропередач.