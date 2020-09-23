С 24 сентября автобус № 115 «Ж/д вокзал — Мкр. Лиховской» начнет ходить по новому расписанию.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 сентября — «ПИК». Как пояснил корреспонденту «ПИКа» директор Каменского ПАТП Геннадий Ермольченко, изменить график этого рейса пришлось вынужденно — чтобы покрыть потребности в общественном транспорте пассажиров маршрута № 23. Соответственно с 24 сентября по маршруту № 23 автобусы ходить не будут.

Маршрут № 115

ежедневно

от ж/д вокзала (Каменск) до Локомотивного: 5.15 6.15 8.06 9.16 11.45 13.02 18.06

от ж/д вокзала (Каменск) до АЗС: 6.52 10.48 14.51 16.06 10.07 19.30

от Локомотивного до ж/д вокзала (Каменск): 5.50 6.40 7.32 9.20 10.32 13.05 14.30 19.16

от АЗС до ж/д вокзала (Каменск): 6.55 7.48 8.48 9.36 10.48 11.48 13.18 14.46 15.53 17.09 18.07 19.32 20.30

от центра мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 6.05 7.05 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.30 15.06 16.05 17.19 18.19 19.43 20.40

Рейсы на 17.07 от ж/д вокзала, на 18.07 от АЗС, на 6.05 и 18.19 от центра мкр. Лиховского выполняются только по рабочим дням.