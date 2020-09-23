С каждым днем количество заболевших за день в регионе и Ростове увеличивается. Регистрируются рост очаговых заболеваний на предприятиях и учреждениях образования.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сентября – «ПИК». Главный санитарный врач Ростовской Е. Ковалев обратился к губернатору РО В. Голубеву, сити-менеджеру Ростова А. Логвиненко и областную прокуратуру с письмом, в котором предлагает ввести ряд ограничений из-за напряженной эпидобстановки, возникшей на фоне распространения коронавирусной инфекции. В частности, он отметил, что жители региона не соблюдают масочный режим, социальную дистанцию и ведут себя в условиях пандемии в высшей степени беспечно. Чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом, в качестве профилактических мер Е. Ковалев предлагает отменить массовые спортивные, развлекательные и зрелищные мероприятия, перевести часть персонала муниципальных учреждений, а также сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу, приостановить деятельность ночных клубов, скорректировать работу общественного транспорта. Также Е. Ковалев призвал активизировать санитарно-просветительскую работу среди населения.