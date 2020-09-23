О том, что в 2020 г. тариф на проезд в городских автобусах останется прежним, сообщил корреспонденту «ПИКа» директор Каменского ПАТП Геннадий Ермольченко.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 сентября — «ПИК». А все потому, что в апреле этого года стоимость проезда по городу уже поднимали — с 17,5 до 20 руб., сказал директор.

Менее стабильной в этом смысле является обстановка в областном центре. В частности, с 1 октября с 26 до 30 руб. подорожает проезд в автобусах из Ростова-на-Дону в соседний Батайск. До конца года ожидается подорожание билетов и на других ростовских маршрутах.