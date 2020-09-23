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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

До конца года проезд в каменских автобусах дорожать не будет

транспорт

До конца года проезд в каменских автобусах дорожать не будет

Фото из архива.

До конца года проезд в каменских автобусах дорожать не будет

Виктория Костовская
Опубликовано

О том, что в 2020 г. тариф на проезд в городских автобусах останется прежним, сообщил корреспонденту «ПИКа» директор Каменского ПАТП Геннадий Ермольченко.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 сентября — «ПИК». А все потому, что в апреле этого года стоимость проезда по городу уже поднимали — с 17,5 до 20 руб., сказал директор.
Менее стабильной в этом смысле является обстановка в областном центре. В частности, с 1 октября с 26 до 30 руб. подорожает проезд в автобусах из Ростова-на-Дону в соседний Батайск. До конца года ожидается подорожание билетов и на других ростовских маршрутах.

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Автор: 22.09.2020
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