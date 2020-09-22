Утром 22 сентября, чтобы подвезти своих детей к школе, многим родителям пришлось делать крюк через центральную площадь мкр. Заводского. Дорогу на ул. Больничной перерыли.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 сентября — «ПИК». По информации директора теплоснабжающей организации «Тепло МРЗ» Алексея Головни, причина раскопок не авария, а плановые работы по замене трубы отопления на участке ул. Больничной, между ул. Дорожной и Луначарского.

Труба будет более широкого диаметра. Это делается для того, чтобы дома лучше прогревались. Если бы мы сейчас трубу не заменили, она бы точно рванула зимой, — пояснил «ПИКу» А. Головня.