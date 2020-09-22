Транспортное средство вспыхнуло, когда водитель-студент около 13.50 ехал по Украинскому шоссе. Дончанин не пострадал, а мопед восстановлению не подлежит.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 22 сентября – «ПИК». Как сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы в г. Донецке, воспламенение случилось в результате короткого замыкания электропроводки. Дончанин направлялся в автогородок в районе АЗС около пос. 21-й шахты. Он сразу остановился, спрыгнул с мопеда. Железный конь сгорел в считаные минуты.