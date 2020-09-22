Информация о переводе в ближайшее время нескольких прокурорских работников из Ростовской области в Крым, в том числе прокурора Донецка Антона Кугатова, и о прибытии на их место коллег с полуострова недавно прозвучала в областных СМИ. Она уже некоторое время витает и в местных кулуарах ведомства.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 22 сентября – «ПИК». В прокуратуре Донецка на вопрос «ПИКа» о достоверности этого факта сообщили лишь, что прокурор города находится в отпуске и 12 октября выходит на работу. Ни подтверждать, ни опровергать информацию не стали.

Между тем слухи упорны, и проверить их реальность можно будет очень скоро.

Смеем предположить, что для Антона Кугатова, который до направления в Донецк работал в прокуратуре Ростовской области, возможный переезд на полуостров все-таки будет формальным повышением. Особенно если он займет пост в одном из курортных городов.