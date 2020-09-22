Из уличной колонки, что на ул. Ленина, 78, беспрерывно льется вода.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 сентября — «ПИК». Со слов жителей улицы, кран на колонке сломался еще накануне — 21-го вечером. И вот уже сутки напролет народные деньги за воду «уходят» в землю.

В полдень 22 сентября редакция «ПИКа» сообщила о коммунальной аварии в Каменский водоканал — именно он отвечает за уличную систему водоснабжения. Однако до 17.00 потоп так и не был устранен.