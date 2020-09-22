анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 сентября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 39-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Полку мигрантов убыло. В каменском палаточном лагере для мигрантов из Узбекистана умер молодой мужчина, ему было 33 года. По официальной информации, причина смерти — сосудистые заболевания. »2-3
- Краткость — сестра мэра. И.о главы администрации Александр Срыбный в формате блиц-брифинга поведал о бедах Каменска. /4
- Колодец раздора. Как хуторяне в Лесном общественный водный источник делили-делили, да выделили. /16
- Утром стулья, вечером деньги. Выдаем секретное условие для максимальной выгоды от «рассрочки без переплат» от нашего финансового эксперта. /24-25
- Бывшему замглавы Каменска дали 2 и восемь. Вступил в силу приговор экс-заму по ЖКХ Сергею Рязанцеву. /6.
- Смертельное ДТП на зебре. Женщина, проведя вечер в гостях, возвращалась домой и попала в страшное дорожно-транспортное происшествие. /7
- В Каменске закончились термометры? В каменских аптеках наблюдается дефицит ртутных термометров. Когда ждать новых поставок, фармацевты сказать не могут. /2
- Жертвами коронавируса в городе стали двенадцать человек. /3
- Ручей Рыгин очистили за два дня. Пока одни горожане сетовали по поводу отсутствия массовых гуляний в честь Дня города, другие вооружились перчатками и мешками и расчистили от мусора часть ручья Рыгина. /9
- В Каменске стало светлее не всем. После того как городские власти заключили энергосервисный контракт, на многих улицах города фонари заменили — там стало светло как днем. Но до всех ли дошло коммунальное благо? /12