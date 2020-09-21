Виновник дорожно-транспортного происшествия, случившегося 19 сентября, с места преступления скрылся.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 сентября – «ПИК». Трагическое ДТП произошло в 19.35 на ул. Советской возле дома № 129.

По информации инспектора пропаганды ГИБДД старшего лейтенанта полиции Д. Потия, водитель не уступил дорогу пострадавшей, переходящей по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершил наезд. В результате ДТП женщина скончалась на месте еще до приезда скорой помощи. Виновник ДТП уехал, не оказав первую помощь пострадавшей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен владелец транспортного средства – это Квашенко Алексей Михайлович, 1995 г.р., а также установлен автомобиль, на котором произошло ДТП: ВАЗ 2108 черного цвета. Автомобиль найден и сейчас находится у правоохранителей. Водитель в розыске.