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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске вручили награды ко Дню города

oбщество

В Каменске вручили награды ко Дню города

В Каменске вручили награды ко Дню города

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Опубликовано

18 сентября, накануне Дня города, в ДК им. Гагарина прошла торжественная церемония награждения самых достойных каменчан.  

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 сентября – «ПИК». В этом году 18 горожанам присвоено почетное звание «Слава Каменска». В их числе — заместитель главного врача по поликлинике ЦГБ Алла Тимонина и начальник каменского Управления ГО и ЧС Юрий Плотников. И.о. главы администрации Александр Срыбный в своем поздравлении выразил признательность всем, кто посвятил свою жизнь родному городу, и отметил, что решить проблемы можно только сообща:

– Каким будет завтрашний день, во многом зависит только от нас. Пусть город как можно дольше остается молодым, а жизнь каждой каменской семьи будет наполнена душевным теплом и радостью.

За многолетний добросовестный труд грамота от каменской администрации вручена начальнику отдела администрации ЗАГС Маргарите Акшовой. 
Традиционно были отмечены победители городского конкурса «Каменский дворик» — Н. Бондарева, Т. Пиховкина, Л. Носкова, Ю. Мамина. Все они получили благодарственные грамоты, денежные премии и памятные аншлаги. 

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