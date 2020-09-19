Прирост инфицированных коронавирусом пациентов за прошедшие сутки с 18 на 19 сентября в Каменске составил 16 человек.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 сентября – «ПИК». Ситуация с коронавирусной инфекцией в области продолжает ухудшаться. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 180 человек и на утро 19 сентября достигло отметки в 19 885 заболевших. Если посмотреть посуточную статистику за неделю, количество заболевших с понедельника 14 сентября, когда было зарегистрировано 165 человек по 19 сентября (180 чел.) выросло на 15 пунктов. Более того, область уверенно приближается к критическому коэффициенту распространения инфекции – 1,07. Эти цифры в регионе регистрировались в неблагополучных апреле-мае. Как пояснила на брифинге 17 сентября министр здравоохранения РО Т. Быковская, в регионе не исключено повторение сценария самоизоляции.

Что касается Каменска, то 16 заболевших с 18 на 19 сентября – рекорд заболеваемости за сутки. В июле и августе ежедневный прирост больных не поднимался выше этой отметки.