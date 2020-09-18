Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске снова пройдет день льготной стерилизации животных

здоровье

В Каменске снова пройдет день льготной стерилизации животных

Аватар
Опубликовано

24 сентября ряд донских ветлечебниц примет для стерилизации домашних и безнадзорных собак и кошек по сниженной цене.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 сентября – «ПИК». В Каменске стерилизовать питомцев по льготной стоимости можно будет на Станции по борьбе с животными, расположенной по адресу: ул. Мусина, 104, тел. 8 (86365) 7-00-68, но с учетом выполнения обязательных условий – предварительной записи и клинического здоровья мохнатых пациентов. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 сентября
Автор: 15.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

Выборы 2020

политика

Каменск проголосовал за Наталью Лапину, а Донецк – за Андрея Шульгина

oбщество

Погорельцам из Репной отказали в материальной помощи

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 сентября

политика

В думу Донецка пришли пять справедливороссов

культура

День города в Каменске пройдет без салюта
Реклама
Вверх