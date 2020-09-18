24 сентября ряд донских ветлечебниц примет для стерилизации домашних и безнадзорных собак и кошек по сниженной цене.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 сентября – «ПИК». В Каменске стерилизовать питомцев по льготной стоимости можно будет на Станции по борьбе с животными, расположенной по адресу: ул. Мусина, 104, тел. 8 (86365) 7-00-68, но с учетом выполнения обязательных условий – предварительной записи и клинического здоровья мохнатых пациентов.