В данный момент проходит тестирование условий хранения и транспортировки противоковидной вакцины до медучреждений.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 сентября – «ПИК». Одной из новостей, прозвучавших во время брифинга министра здравоохранения Т. Быковской 17 сентября, стало поступление в Ростовскую область первой партии вакцины от COVID-19. Однако партия является тестовой, и ею население прививать не будут.

– Вакцина от COVID-19 хранится при температуре от -18 градусов и ниже, поэтому небольшая партия для тестирования ее доставки от федерального центра до места хранения – экспериментальная, – пояснила Т. Быковская. – Сейчас мы тестируем доставку препарата со склада в больницы и до самой прививки.

Массовая вакцинация от коронавируса, по словам чиновницы, будет проводиться на Дону ориентировочно в ноябре-декабре. Что касается сочетания вакцинации от гриппа и коронавируса, Т. Быковская отметила, что эти прививки не исключают друг друга и могут проводиться либо параллельно, либо с интервалом в месяц.