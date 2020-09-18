ЖКХ
В центре Каменска до полудня отключили свет
18 сентября до 12.00 электроэнергия не будет подаваться в несколько районов города.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 сентября — «ПИК». По информации оперативно-диспетчерской группы Каменского РЭС (ОДГ КРЭС), для проведения работ по техническому обслуживанию ЛЭП — 0,4 кВ Л-1 от ТП-2131 с 9.00 подачу электроэнергии отключили по следующим адресам:
- пер. Красноармейский, 37-55
- пер. Красноармейский, 44-74
- ул. Желябова, 72-102
- ул. Желябова, 65-95
- ул. Гагарина, 97-115
- ул. Гагарина, 96-114
- пер. Малый
- пер. Зеленый Курган, 46-56
- пер. Зеленый Курган 46-56
- пер. Ковалева, 44-50
- пер. Ковалева, 27-31.
С 10.00 будет отключен свет по таким адресам, как:
- ул. Кирова, 32-78
- ул. Кирова, 39-65
- пер. Астаховский, 24, 26, 29 и 29а.
Гражданам рекомендуется отключить бытовую технику, чтобы в момент возобновления подачи электроэнергии приборы не вышли из строя.