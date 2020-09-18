Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре Каменска до полудня отключили свет

ЖКХ

В центре Каменска до полудня отключили свет

Виктория Костовская
Опубликовано

18 сентября до 12.00 электроэнергия не будет подаваться в несколько районов города.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 сентября — «ПИК». По информации оперативно-диспетчерской группы Каменского РЭС (ОДГ КРЭС), для проведения работ по техническому обслуживанию ЛЭП — 0,4 кВ Л-1 от ТП-2131 с 9.00 подачу электроэнергии отключили по следующим адресам:

  • пер. Красноармейский, 37-55
  • пер. Красноармейский, 44-74
  • ул. Желябова, 72-102
  • ул. Желябова, 65-95
  • ул. Гагарина, 97-115
  • ул. Гагарина, 96-114
  • пер. Малый
  • пер. Зеленый Курган, 46-56
  • пер. Зеленый Курган 46-56
  • пер. Ковалева, 44-50
  • пер. Ковалева, 27-31.

С 10.00 будет отключен свет по таким адресам, как:

  • ул. Кирова, 32-78
  • ул. Кирова, 39-65
  • пер. Астаховский, 24, 26, 29 и 29а.

Гражданам рекомендуется отключить бытовую технику, чтобы в момент возобновления подачи электроэнергии приборы не вышли из строя.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 сентября
Автор: 15.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

Выборы 2020

политика

Каменск проголосовал за Наталью Лапину, а Донецк – за Андрея Шульгина

oбщество

Погорельцам из Репной отказали в материальной помощи

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 сентября

политика

В думу Донецка пришли пять справедливороссов

культура

День города в Каменске пройдет без салюта
Реклама
Вверх