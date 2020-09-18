18 сентября до 12.00 электроэнергия не будет подаваться в несколько районов города.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 сентября — «ПИК». По информации оперативно-диспетчерской группы Каменского РЭС (ОДГ КРЭС), для проведения работ по техническому обслуживанию ЛЭП — 0,4 кВ Л-1 от ТП-2131 с 9.00 подачу электроэнергии отключили по следующим адресам:

пер. Красноармейский, 37-55

пер. Красноармейский, 44-74

ул. Желябова, 72-102

ул. Желябова, 65-95

ул. Гагарина, 97-115

ул. Гагарина, 96-114

пер. Малый

пер. Зеленый Курган, 46-56

пер. Зеленый Курган 46-56

пер. Ковалева, 44-50

пер. Ковалева, 27-31.

С 10.00 будет отключен свет по таким адресам, как:

ул. Кирова, 32-78

ул. Кирова, 39-65

пер. Астаховский, 24, 26, 29 и 29а.

Гражданам рекомендуется отключить бытовую технику, чтобы в момент возобновления подачи электроэнергии приборы не вышли из строя.