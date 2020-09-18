Сообщается, что смерть 36-летнего мужчины наступила 15 сентября в больнице ГУФСИН, предположительно, от сердечной недостаточности.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 18 сентября – «ПИК». Напомним, что уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) в отношении жителя Донецка было возбуждено после погрома в кафе «Флэш» в 12 квартале Донецка 12 марта. Таким оружием стали травматический пистолет и стулья, которые швырял нетрезвый посетитель. По словам администрации заведения, около 15.30 в кафе пришли трое гостей, один из которых впоследствии по непонятной причине начал дебоширить и нанес точке общепита материальный ущерб, повредив интерьер, расстрелял несколько телевизоров в зале и повредив камеру видеонаблюдения.

Кроме того, ему вменяли ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное повреждение имущества.

Личность дебошира была установлена, а сам он спустя некоторое время задержан в Донецке после возвращения из Москвы, где скрывался. Мужчину заключили под стражу. В июле текущего года уголовное дело в отношении него передали в суд.

Арестованный в последнее время около недели находился в Межобластной туберкулезной больнице № 19 ГУФСИН по Ростовской области. Известно, что дончанин страдал некоторыми заболеваниями, но они не препятствовали его содержанию под стражей.

В соответствии с законом факт смерти обвиняемого является основанием для прекращения уголовного дела.