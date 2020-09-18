Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Стрелявший в кафе «Флэш» дончанин скончался в Ростове

Зал кафе «Флэш» - место происшествия. Фото автора.

происшествия

Стрелявший в кафе «Флэш» дончанин скончался в Ростове

Елена Жукова
Опубликовано

Сообщается, что смерть 36-летнего мужчины наступила 15 сентября в больнице ГУФСИН, предположительно, от сердечной недостаточности.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 18 сентября  – «ПИК». Напомним, что уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) в отношении жителя Донецка было возбуждено после погрома в кафе «Флэш» в 12 квартале Донецка 12 марта. Таким оружием стали травматический пистолет и стулья, которые швырял нетрезвый посетитель. По словам администрации заведения, около 15.30 в кафе пришли трое гостей, один из которых впоследствии по непонятной причине начал дебоширить и нанес точке общепита материальный ущерб, повредив интерьер, расстрелял несколько телевизоров в зале и повредив камеру видеонаблюдения. 
Кроме того, ему вменяли ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное повреждение имущества.
Личность дебошира была установлена, а сам он спустя некоторое время задержан в Донецке после возвращения из Москвы, где скрывался. Мужчину заключили под стражу. В июле текущего года уголовное дело в отношении него передали в суд.
Арестованный в последнее время около недели находился в Межобластной туберкулезной больнице № 19 ГУФСИН по Ростовской области. Известно, что дончанин страдал некоторыми заболеваниями, но они не препятствовали его содержанию под стражей.

В соответствии с законом факт смерти обвиняемого является основанием для прекращения уголовного дела.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 сентября
Автор: 15.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

Выборы 2020

политика

Каменск проголосовал за Наталью Лапину, а Донецк – за Андрея Шульгина

oбщество

Погорельцам из Репной отказали в материальной помощи

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 сентября

политика

В думу Донецка пришли пять справедливороссов

культура

День города в Каменске пройдет без салюта
Реклама
Вверх