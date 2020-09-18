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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Новый случай коронавируса в Донецке

здоровье

Новый случай коронавируса в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в городе зарегистрирован один инфицированный коронавирусом.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 18 сентября  – «ПИК».  Согласно информации городского оперативного штаба, за весь период эпидемии в Донецке было зарегистрировано 249 человек с COVID-19.
Ранее, с 3 по 12 сентября, не было зафиксировано ни одного заболевшего, 13 сентября отмечен один случай. Спустя трое суток – еще один.
Из числа инфицированных за все время пандемии 245 — жители Донецка, в том числе 72 вахтовика, 28 членов их семей, остальные контактировали с носителями коронавируса.
Свыше 240 человек выздоровели, 5 умерли.

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