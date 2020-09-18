Применять новые препараты амбулаторно разрешил Минздрав. До этого ими лечили только в условиях стационара.

МОСКВА, 18 сентября – «ПИК». Речь идет о двух отечественных противоковидных препаратах «Коронавир» и «Арепливир» с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». По данным пресс-службы Министерства здравоохранения РФ, новыми лекарствами можно лечиться вне больниц, а приобретать их в обычных аптеках. Причем уже со следующей недели. Такое решение обосновано тем, что тяжелые осложнения у больных коронавирусом чаще всего возникают из-за позднего обращения к врачу и задержки начала лечения.

«Коронавир» и «Арепливир» являются препаратами прямого противовирусного действия, нарушающего механизмы размножения коронавируса. В ходе клинических испытаний они продемонстрировали довольно высокую эффективность.

Как сообщил генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев, упаковка российского препарата «Арепливир» в рознице будет стоить от 12 320 рублей.