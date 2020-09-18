Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Лекарство от коронавируса будет продаваться в аптеках за 12 320 рублей

здоровье

Лекарство от коронавируса будет продаваться в аптеках за 12 320 рублей

Аватар
Опубликовано

Применять новые препараты амбулаторно разрешил Минздрав. До этого ими лечили только в условиях стационара.

МОСКВА, 18 сентября – «ПИК». Речь идет о двух отечественных противоковидных препаратах «Коронавир» и «Арепливир» с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». По данным пресс-службы Министерства здравоохранения РФ, новыми лекарствами можно лечиться вне больниц, а приобретать их в обычных аптеках. Причем уже со следующей недели. Такое решение обосновано тем, что тяжелые осложнения у больных коронавирусом чаще всего возникают из-за позднего обращения к врачу и задержки начала лечения.   
«Коронавир» и «Арепливир» являются препаратами прямого противовирусного действия, нарушающего механизмы размножения коронавируса. В ходе клинических испытаний они продемонстрировали довольно высокую эффективность.
Как сообщил генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев, упаковка российского препарата «Арепливир» в рознице будет стоить от 12 320 рублей.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
1 комментарий
  • Скиталец Странствующий

    Очередное средство ободрать народ

Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 сентября
Автор: 15.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

Выборы 2020

политика

Каменск проголосовал за Наталью Лапину, а Донецк – за Андрея Шульгина

oбщество

Погорельцам из Репной отказали в материальной помощи

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 сентября

культура

День города в Каменске пройдет без салюта

политика

В думу Донецка пришли пять справедливороссов
Реклама
Вверх