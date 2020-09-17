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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Старостаничный силач установил новый рекорд в подъеме гирь

спорт

Старостаничный силач установил новый рекорд в подъеме гирь

Старостаничный силач установил новый рекорд в подъеме гирь

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На первенстве России по гиревому спорту среди ветеранов станичник Александр Ковач завоевал две золотые, серебряную и бронзовую награды.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 сентября – «ПИК». Соревнования проходили с 14 по 17 сентября в крымской Алуште. Помериться силой съехались более ста спортсменов из 23 регионов страны. 

Александр Ковач был единственным представителем Ростовской области и Каменска и выступал в возрастной категории 60+. Золотые медали старостаничный силач получил за 101 подъем двух гирь по 16 кг в толчке и за состязание в рывке – 226 подъемов гири 16 кг за 10 минут. Этот результат стал абсолютным рекордом соревнований в этой возрастной категории. Еще одно золото А. Ковач завоевал на Первенстве Республики Крым и фестивале гиревого спорта. Эти состязания проходили одновременно с первенством России.

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