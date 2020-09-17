Авария произошла в районе перекрестка ул. Кутузова и пер. Лазо. 61-летнего мужчину сразу госпитализировали, но чуть позже он вернулся домой.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 сентября – «ПИК». По данным ГИБДД, ДТП случилось около 8.20. Житель Донецка на мотоцикле возвращался из ЦГБ по улицам частного сектора. Подъезжая к перекрестку, отвлекся и не заметил легковушку на главной дороге, допустив столкновение. От удара мотоцикл перевернулся, пенсионер получил ушибы грудной клетки. Мужчину, который имеет хроническое заболевание, снова доставили в ЦГБ. Однако в госпитализации он не нуждался.

ГИБДД напоминает водителям: будьте внимательны при движении на оживленных участках дорог и в районе перекрестков, которые, как правило, являются аварийно-опасными участками города. Берегите свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!