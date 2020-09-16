Восемь пластиковых мусорных контейнеров расставил на перекрестках мкр. Заводского местный житель.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 сентября — «ПИК». Бутыли для изготовления урн он купил за собственные деньги. Сам же, если дворники не успевают, выбрасывает из них мусор.

Эти урны волонтер, который по своей скромности пожелал не обнародовать своего имени, расставил на улицах родного микрорайона, поскольку причиной грязных улиц считает недостаток емкостей для мусора.

Однако урны появились, а мусор остался. О чем это говорит? Да о том, что у наших людей совсем отсутствует потребность в чистоте. Так считает и сам волонтер.

Кстати, доброволец приглашает всех, кто любит свой Заводской, поддержать его благородный порыв. Телефон молодого человека имеется в редакции газеты «ПИК».