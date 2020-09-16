Путепровод в районе перегона Глубокая – Погорелово СКЖД пока предстоит спроектировать. Строительство стартует лишь в 2022 году. Проектная документация обойдется примерно в 15,8 млн рублей.

ГЛУБОКИЙ, Ростовская область, 16 сентября – «ПИК». Заказчик работ, администрация Глубокинского поселения, объявил аукцион по выбору проектной организации. Средства на оплату работ выделят из областной и местной казны. Проектировщика определят после 24 сентября. Проектирование займет время до 1 мая 2021 года. За этот период проведут инженерно-геодезические, геологические, экологические изыскания, подготовят смету, госэкспертиза даст заключение о достоверности сметной стоимости объекта.

Строительство стартует в 2022 году. К виадуку построят подъездную дорогу длиной 1,5 км с 1550 м линий наружного освещения. Дорога будет двухполосной, с тротуарами. Сам путепровод запланирован длиной 45 м. Сроки окончания работ будут предусмотрены проектом.

Путепровод значительно облегчит жизнь глубочан, которым гораздо безопаснее, быстрее и комфортнее станет пересекать оживленный железнодорожный перегон.