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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Глубоком построят виадук над железной дорогой

транспорт

В Глубоком построят виадук над железной дорогой

Елена Жукова
Опубликовано

Путепровод в районе перегона Глубокая – Погорелово СКЖД пока предстоит спроектировать. Строительство стартует лишь в 2022 году. Проектная документация обойдется примерно в 15,8 млн рублей.

ГЛУБОКИЙ, Ростовская область, 16 сентября  – «ПИК».  Заказчик работ, администрация Глубокинского поселения, объявил аукцион по выбору проектной организации. Средства на оплату работ выделят из областной и местной казны. Проектировщика определят после 24 сентября. Проектирование займет время до 1 мая 2021 года. За этот период проведут инженерно-геодезические, геологические, экологические изыскания, подготовят смету, госэкспертиза даст заключение о достоверности сметной стоимости объекта.
Строительство стартует в 2022 году. К виадуку построят подъездную дорогу длиной 1,5 км с 1550 м линий наружного освещения. Дорога будет двухполосной, с тротуарами. Сам путепровод запланирован длиной 45 м. Сроки окончания работ будут предусмотрены проектом.

Путепровод значительно облегчит жизнь глубочан, которым гораздо безопаснее, быстрее и комфортнее станет пересекать оживленный железнодорожный перегон.

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Автор: 15.09.2020
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