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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецк с Украины не пропустили 100 кг рыбы

происшествия

В Донецк с Украины не пропустили 100 кг рыбы

Елена Жукова
Опубликовано

Соленого карася без ветеринарных сопроводительных документов сотрудники Россельхознадзора обнаружили в ручной клади пассажира, следовавшего в Донецк с территории Украины.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 16 сентября – «ПИК». Как известно, в багаже пересекающих границу лиц запрещен ввоз для личного пользования подконтрольных ветнадзору товаров весом более 5 кг на одного человека без разрешения и без ветеринарных сопроводительных документов страны отправления груза. Но и это разрешенное количество допускается ввозить, только если продукт животного происхождения в заводской упаковке и страны производителя, а также отправителя товара эпизоотически благополучны.

Как пояснили «ПИКу» в пресс-службе ведомства, 100 кг карася были мокросолеными, приготовленными в домашних условиях. Поэтому инспекторы Россельхознадзора приняли решение вернуть продукцию на территорию Украины.

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Автор: 15.09.2020
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