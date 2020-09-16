Соленого карася без ветеринарных сопроводительных документов сотрудники Россельхознадзора обнаружили в ручной клади пассажира, следовавшего в Донецк с территории Украины.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 16 сентября – «ПИК». Как известно, в багаже пересекающих границу лиц запрещен ввоз для личного пользования подконтрольных ветнадзору товаров весом более 5 кг на одного человека без разрешения и без ветеринарных сопроводительных документов страны отправления груза. Но и это разрешенное количество допускается ввозить, только если продукт животного происхождения в заводской упаковке и страны производителя, а также отправителя товара эпизоотически благополучны.

Как пояснили «ПИКу» в пресс-службе ведомства, 100 кг карася были мокросолеными, приготовленными в домашних условиях. Поэтому инспекторы Россельхознадзора приняли решение вернуть продукцию на территорию Украины.