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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ростовская область попала в лидеры по дороговизне коммуналки

ЖКХ

Ростовская область попала в лидеры по дороговизне коммуналки

Ростовская область попала в лидеры по дороговизне коммуналки

Виктория Костовская
Опубликовано

По данным исследований РИА «Рейтинг», Донской регион находится на 76 из 85 возможных по размеру трат среднестатистической семьи на коммунальные расходы.

Ростовская область, 16 сентября — «ПИК». В ходе исследований эксперты учитывали соотношение расходов на оплату коммунальных услуг к размеру доходов. В Ростовской области эта пропорция составляет 12%, и за год она увеличилась на 0,6%. В среднем семья в Ростовской области ежемесячно тратит на коммунальные платежи 5144 руб., в то время как средний показатель по России 4783 руб.
Больше всех тратят на коммуналку жители республики Коми — 13,7% (5,8 тыс. руб.), Чукотки — 13,6% (6,7 тыс. руб.) и Магаданской области — 12,9% (8,7 тыс. руб.) Самые низкие расходы на оплату ЖКУ в Ингушетии — 4,9% семейного дохода (2,9 тыс. руб.), Дагестане — 5,1% (3 тыс. руб.) и в Москве — 7,2% (7,8 тыс. руб.).

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Автор: 15.09.2020
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