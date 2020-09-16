По данным исследований РИА «Рейтинг», Донской регион находится на 76 из 85 возможных по размеру трат среднестатистической семьи на коммунальные расходы.

Ростовская область, 16 сентября — «ПИК». В ходе исследований эксперты учитывали соотношение расходов на оплату коммунальных услуг к размеру доходов. В Ростовской области эта пропорция составляет 12%, и за год она увеличилась на 0,6%. В среднем семья в Ростовской области ежемесячно тратит на коммунальные платежи 5144 руб., в то время как средний показатель по России 4783 руб.

Больше всех тратят на коммуналку жители республики Коми — 13,7% (5,8 тыс. руб.), Чукотки — 13,6% (6,7 тыс. руб.) и Магаданской области — 12,9% (8,7 тыс. руб.) Самые низкие расходы на оплату ЖКУ в Ингушетии — 4,9% семейного дохода (2,9 тыс. руб.), Дагестане — 5,1% (3 тыс. руб.) и в Москве — 7,2% (7,8 тыс. руб.).