В связи с ограничительными мерами 349-й день рождения 19 сентября каменчане впервые отметят без традиционных массовых гуляний и фейерверка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 сентября – «ПИК». Большая часть мероприятий пройдет во дворах многоэтажек. «Вот эта улица, вот этот дом», — под таким названием сотрудники городских дворцов культуры подготовили концертные программы, мастер-классы, игры и конкурсы. Площадки будут работать с 10.00 до 18.00 по следующему расписанию:

10.00 – ул. Героев Пионеров, 71б (двор), пос. Шахтерский, ул. Нефтяников, 28 (магазин «Оникс»);

11.30 – ул. Красная, 56-62 (двор), пер. Коммунистический, 85 (двор);

13.00 – пр. К. Маркса, 18 – ул. Подтелкова, № 65г (двор), пер. Придорожный, 35 (двор);

14.15 – мкр. 60 лет Октября, 1 (возле овощного рынка);

14.30 – пр. К. Маркса, 67 – ул. Гагарина, 65 (двор).

Праздничную программу продолжит фестиваль добрых дел «Добрый Каменск».

15.00–18.00 – парк ДК им. Гагарина.

16.00–17.00 – площадь перед ДК машиностроителей.

17.00-18.00 – площадь перед ДК железнодорожников.

Традиционный салют в связи с пандемией в этом году отменен.