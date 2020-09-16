День города в Каменске пройдет без салюта
В связи с ограничительными мерами 349-й день рождения 19 сентября каменчане впервые отметят без традиционных массовых гуляний и фейерверка.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 сентября – «ПИК». Большая часть мероприятий пройдет во дворах многоэтажек. «Вот эта улица, вот этот дом», — под таким названием сотрудники городских дворцов культуры подготовили концертные программы, мастер-классы, игры и конкурсы. Площадки будут работать с 10.00 до 18.00 по следующему расписанию:
- 10.00 – ул. Героев Пионеров, 71б (двор), пос. Шахтерский, ул. Нефтяников, 28 (магазин «Оникс»);
- 11.30 – ул. Красная, 56-62 (двор), пер. Коммунистический, 85 (двор);
- 13.00 – пр. К. Маркса, 18 – ул. Подтелкова, № 65г (двор), пер. Придорожный, 35 (двор);
- 14.15 – мкр. 60 лет Октября, 1 (возле овощного рынка);
- 14.30 – пр. К. Маркса, 67 – ул. Гагарина, 65 (двор).
Праздничную программу продолжит фестиваль добрых дел «Добрый Каменск».
- 15.00–18.00 – парк ДК им. Гагарина.
- 16.00–17.00 – площадь перед ДК машиностроителей.
- 17.00-18.00 – площадь перед ДК железнодорожников.
Традиционный салют в связи с пандемией в этом году отменен.