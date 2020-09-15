Сотрудники каменской муниципальной инспекции составили протокол в отношении гражданки, которая незаконно воспользовалась контейнерной площадкой, что на углу ул. Желябова и пер. Башкевича, для своего строительного мусора и сухой травы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 сентября — «ПИК». В качестве объяснений в протоколе нарушительница написала, что наводила порядок во дворе частного дома, который готовила к продаже.

Отметим, согласно правилам благоустройства Каменска-Шахтинского, рядом с контейнерами можно оставлять лишь мусорные мешки с травой и сметом, а также опиленные ветки деревьев, но предварительно их требуется поломать на куски не более 1 м длиной и перевязать веревкой.

Вышедшую из строя бытовую технику, поломанную мебель и ветхую одежду следует выносить на площадки для крупногабаритного мусора. Строительным отходам на контейнерных площадках не место — их следует вывозить на городской полигон ТКО за отдельную плату.