Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жительницу Каменска оштрафуют за свалку в центре города

Фото предоставлено начальником муниципальной инспекции Д. Звягиным.

ЖКХ

Жительницу Каменска оштрафуют за свалку в центре города

Виктория Костовская
Опубликовано

Сотрудники каменской муниципальной инспекции составили протокол в отношении гражданки, которая незаконно воспользовалась контейнерной площадкой, что на углу ул. Желябова и пер. Башкевича, для своего строительного мусора и сухой травы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 сентября — «ПИК».  В качестве объяснений в протоколе нарушительница написала, что наводила порядок во дворе частного дома, который готовила к продаже.
Отметим, согласно правилам благоустройства Каменска-Шахтинского, рядом с контейнерами можно оставлять лишь мусорные мешки с травой и сметом, а также опиленные ветки деревьев, но предварительно их требуется поломать на куски не более 1 м длиной и перевязать веревкой.
Вышедшую из строя бытовую технику, поломанную мебель и ветхую одежду следует выносить на площадки для крупногабаритного мусора. Строительным отходам на контейнерных площадках не место — их следует вывозить на городской полигон ТКО за отдельную плату. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 9 сентября
Автор: 08.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

oбщество

Тысячу мигрантов из Узбекистана везут в Каменск
Выборы 2020

политика

Каменск проголосовал за Наталью Лапину, а Донецк – за Андрея Шульгина

oбщество

В палаточном лагере для мигрантов на станции Лихой введен режим ЧС

oбщество

Мигрантов из Узбекистана привезли на станцию Лихая

oбщество

Самый лучший двор Каменска едва не уничтожили
Реклама
Вверх