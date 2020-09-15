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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Погорельцам из Репной отказали в материальной помощи

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oбщество

Погорельцам из Репной отказали в материальной помощи

Виктория Костовская
Опубликовано

Лишь 10 из 19 жителей станции Репная, потерявших свои дома на пожаре 2 сентября, оказана финансовая поддержка в связи с утратой жилья.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН, Ростовская область, 15 сентября — «ПИК». По информации замглавы администрации Каменского района Владимира Савина, 10 погорельцам, чьи дома были в частной собственности, за счет резервного фонда Правительства области оказана единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб. на человека и финансовая помощь в связи с полной утратой имущества первой необходимости по 100 тыс. руб. на человека. Еще по 10 тыс. руб. выделены этим же людям из резервного фонда администрации Каменского района.
Пяти семьям, попавшим в экстремальную ситуацию, из областного бюджета назначена адресная социальная помощь в виде социального пособия в размере 66,3 тыс. руб. на семью.
Семи семьям погорельцев пока не светит ни господдержка за сгоревшее жилье, ни адресная социальная помощь. Дело в том, что три семьи погорельцев имеют среднедушевой доход выше прожиточного минимума, две семьи не зарегистрированы в Каменском районе, еще две зарегистрированы и фактически проживали по другому адресу. Все эти люди не зарегистрировали свои дома должным образом.

Вопрос об оказании им материальной помощи будет решаться через суд.

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Автор: 15.09.2020
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