Лишь 10 из 19 жителей станции Репная, потерявших свои дома на пожаре 2 сентября, оказана финансовая поддержка в связи с утратой жилья.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН, Ростовская область, 15 сентября — «ПИК». По информации замглавы администрации Каменского района Владимира Савина, 10 погорельцам, чьи дома были в частной собственности, за счет резервного фонда Правительства области оказана единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб. на человека и финансовая помощь в связи с полной утратой имущества первой необходимости по 100 тыс. руб. на человека. Еще по 10 тыс. руб. выделены этим же людям из резервного фонда администрации Каменского района.

Пяти семьям, попавшим в экстремальную ситуацию, из областного бюджета назначена адресная социальная помощь в виде социального пособия в размере 66,3 тыс. руб. на семью.

Семи семьям погорельцев пока не светит ни господдержка за сгоревшее жилье, ни адресная социальная помощь. Дело в том, что три семьи погорельцев имеют среднедушевой доход выше прожиточного минимума, две семьи не зарегистрированы в Каменском районе, еще две зарегистрированы и фактически проживали по другому адресу. Все эти люди не зарегистрировали свои дома должным образом.

Вопрос об оказании им материальной помощи будет решаться через суд.