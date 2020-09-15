15 сентября ОАО «Каменское ПАТП» отметило 50-летие со дня своего образования. Обновление транспорта запланировано после юбилея предприятия.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 сентября – «ПИК». Сейчас Каменское ПАТП является единственным в Каменске предприятием-пассажироперевозчиком. Ежедневно автобусы ПАТП перевозят каменчан по 23 городским маршрутам. Генеральным директором является Геннадий Александрович Ермольченко. Стоит отметить, что его отец — Александр Иванович Ермольченко — был первым директором этого предприятия.

За последние четыре года руководство предприятия смогло почти вдвое сократить долг перед администрацией города, отремонтировать помещения гаражей и административного здания, полностью ликвидировать долг по зарплате.

Сейчас на Каменском ПАТП в ходу 54 автобуса, общая численность работников — 101 человек. По словам Геннадия Ермольченко, у предприятия имеются все ресурсы для полноценного обслуживания всех городских маршрутов.

Справка

Первоначально Каменское ПАТП называлось автоколонной № 3216, которая 15 сентября 1970 г. была выделена из существующей тогда в Каменске автоколонны № 1516.

В течение многих лет автоколонна № 3216 была мощным по нынешним меркам предприятием. Занималась городскими, пригородными, междугородними, заказными перевозками и такси, имела два филиала — в Тарасовке и Лиховском. В штате числилось около 1000 человек, а в гараже было 130 автобусов, 40 такси и бригада механиков.

Во время своего расцвета автоколонна № 3216 построила для своих сотрудников два многоквартирных дома — на ул. Красной и Ворошилова, детский сад на ул. Красной (сейчас это детский сад № 4 «Чебурашка»), содержала пионерский лагерь «Ласточка». Обучали будущих водителей автобусов прямо на базе автоколонны. У водителей была специальная форма.

В 1994 году предприятие переименовали в ФГУП «Каменское ПАТП», а в 2005 г. ФГУП сменили на ОАО.