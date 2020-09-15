Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменскому ПАТП подарят два новых автобуса

транспорт

Каменскому ПАТП подарят два новых автобуса

Каменскому ПАТП подарят два новых автобуса

Виктория Костовская
Опубликовано

15 сентября ОАО «Каменское ПАТП» отметило 50-летие со дня своего образования. Обновление транспорта запланировано после юбилея предприятия.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 сентября – «ПИК». Сейчас Каменское ПАТП является единственным в Каменске предприятием-пассажироперевозчиком. Ежедневно автобусы ПАТП перевозят каменчан по 23 городским маршрутам. Генеральным директором является Геннадий Александрович Ермольченко. Стоит отметить, что его отец — Александр Иванович Ермольченко — был первым директором этого предприятия.

За последние четыре года руководство предприятия смогло почти вдвое сократить долг перед администрацией города, отремонтировать помещения гаражей и административного здания, полностью ликвидировать долг по зарплате.

Сейчас на Каменском ПАТП в ходу 54 автобуса, общая численность работников — 101 человек. По словам Геннадия Ермольченко, у предприятия имеются все ресурсы для полноценного обслуживания всех городских маршрутов.

Справка
Первоначально Каменское ПАТП называлось автоколонной № 3216, которая 15 сентября 1970 г. была выделена из существующей тогда в Каменске автоколонны № 1516.
В течение многих лет автоколонна № 3216 была мощным по нынешним меркам предприятием. Занималась городскими, пригородными, междугородними, заказными перевозками и такси, имела два филиала — в Тарасовке и Лиховском. В штате числилось около 1000 человек, а в гараже было 130 автобусов, 40 такси и бригада механиков.
Во время своего расцвета автоколонна № 3216 построила для своих сотрудников два многоквартирных дома — на ул. Красной и Ворошилова, детский сад на ул. Красной (сейчас это детский сад № 4 «Чебурашка»), содержала пионерский лагерь «Ласточка». Обучали будущих водителей автобусов прямо на базе автоколонны. У водителей была специальная форма.
В 1994 году предприятие переименовали в ФГУП «Каменское ПАТП», а в 2005 г. ФГУП сменили на ОАО.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 9 сентября
Автор: 08.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

oбщество

Тысячу мигрантов из Узбекистана везут в Каменск
Выборы 2020

политика

Каменск проголосовал за Наталью Лапину, а Донецк – за Андрея Шульгина

oбщество

В палаточном лагере для мигрантов на станции Лихой введен режим ЧС

oбщество

Мигрантов из Узбекистана привезли на станцию Лихая

oбщество

Самый лучший двор Каменска едва не уничтожили
Реклама
Вверх