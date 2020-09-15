анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 16 сентября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 38-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Орган власти омолодили. Каменчане выбрали представителей трех ветвей власти, в том числе городскую думу. Новый двадцатиглавый орган местного самоуправления оказался на 288 лет моложе предыдущего. Средний возраст шестой думы — 56 лет, нынешней, седьмой, — 42. Итак, кто будет голосовать «за» и «против» ближайшие пять лет? »2, 4-5
- Коронавирус в Каменске: госпиталь забит. За последнюю неделю в Каменске усугубилась ситуация с заразой, число заболевших растет. /2-3
- Лихая заговорила по-узбекски. Чрезвычайная ситуация сохраняется в микрорайоне Каменска из-за внезапного наплыва мигрантов. /9
- Семи семьям погорельцев отказано в помощи. Жители станции Репной, не успевшие оформить дома в собственность до пожара, не получили ни копейки. /16
- Каким будет День города «Ковидный» вариант главного городского праздника в високосном 2020-м году. /3, 12, 47.
- Новый виадук через пути в Глубочке. В районе перегона Глубокая — Погорелово СКЖД через железнодорожные пути в 2022 году построят новый путепровод. /16
- Так ли страшно ТО, как его малюют. Даже самый дисциплинированный водитель может схлопотать штраф за отсутствие ОСАГО. Выдают его на основании техосмотра. Число выданных полисов ОСАГО могло бы значительно убавиться, если бы ужесточение техосмотра вступило в силу с 8 июня этого года. Однако коронавирус дал отсрочку до марта 2021 года. К чему стоит приготовиться пунктам ТО, страховщикам и водителям? /24, 25