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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Водитель «Лады» в реанимации после столкновения с деревом

Фото предоставили в ГИБДД Донецка.

происшествия

Водитель «Лады» в реанимации после столкновения с деревом

Елена Жукова
Опубликовано

Трагично началось утро 13 сентября для 30-летнего жителя Донецка, который в результате ДТП оказался на больничной койке с многочисленными тяжелыми травмами.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 14 сентября  – «ПИК».  По данным ГИБДД Донецка, авария произошла в 5.40-5.50 на ул. Тимирязева. Водитель ВАЗ-2115 двигался со стороны МАПП «Донецк» в пос. ЦОФ. Как предполагают госавтоинспекторы, мужчина не справился с управлением, автомобиль выбросило на обочину, и он врезался в дерево. Всю переднюю часть машины смяло, словно детскую игрушку. 
Дончанин получил черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, закрытые переломы четырех ребер, перелом правой голени, многочисленные ушибы, рваные раны лица и тела. Он был госпитализирован в реанимацию ЦГБ.
По факту аварии проводится проверка, устанавливается, находился ли водитель в момент ДТП в состоянии опьянения и что послужило причиной потери контроля над дорогой и транспортным средством.

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Автор: 08.09.2020
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