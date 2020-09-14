Трагично началось утро 13 сентября для 30-летнего жителя Донецка, который в результате ДТП оказался на больничной койке с многочисленными тяжелыми травмами.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 14 сентября – «ПИК». По данным ГИБДД Донецка, авария произошла в 5.40-5.50 на ул. Тимирязева. Водитель ВАЗ-2115 двигался со стороны МАПП «Донецк» в пос. ЦОФ. Как предполагают госавтоинспекторы, мужчина не справился с управлением, автомобиль выбросило на обочину, и он врезался в дерево. Всю переднюю часть машины смяло, словно детскую игрушку.

Дончанин получил черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, закрытые переломы четырех ребер, перелом правой голени, многочисленные ушибы, рваные раны лица и тела. Он был госпитализирован в реанимацию ЦГБ.

По факту аварии проводится проверка, устанавливается, находился ли водитель в момент ДТП в состоянии опьянения и что послужило причиной потери контроля над дорогой и транспортным средством.