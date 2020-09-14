В ночь с 12 на 13 сентября водитель «Лады» не справился с управлением на крутом повороте улицы Щаденко и врезался в металлическое ограждение ЦГБ.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 сентября — «ПИК». По информации сотрудников ГИБДД, серьезных повреждений никто не получил, а вот отбойник и забор больницы теперь придется восстанавливать за счет горе-водителя. Администрация каменской ЦГБ подтвердила, что виновник готов оплатить ущерб, сумма которого станет известна после детального анализа повреждений. Но уже ясно, что ремонтировать придется несколько пролетов отбойника, металлический забор и ступеньки.