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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске «Лада» снесла забор у центральной городской больницы

происшествия

В Каменске «Лада» снесла забор у центральной городской больницы

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

В ночь с 12 на 13 сентября водитель «Лады» не справился с управлением на крутом повороте улицы Щаденко и врезался в металлическое ограждение ЦГБ.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 сентября — «ПИК». По информации сотрудников ГИБДД, серьезных повреждений никто не получил, а вот отбойник и забор больницы теперь придется восстанавливать за счет горе-водителя. Администрация каменской ЦГБ подтвердила, что виновник готов оплатить ущерб, сумма которого станет известна после детального анализа повреждений. Но уже ясно, что ремонтировать придется несколько пролетов отбойника, металлический забор и ступеньки. 

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Автор: 08.09.2020
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