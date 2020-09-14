На выборах 11-13 сентября дончане поддержали действующего губернатора Василия Голубева (62,8% голосов), кандидата в Заксобрание по Каменск-Шахтинскому одномандатному округу № 5 Андрея Шульгина и определили 21 депутата гордумы седьмого созыва.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 14 сентября – «ПИК». В новый состав Донецкой гордумы вошли как уже знакомые дончанам депутаты, так и новые лица.

Всего в списках для голосования значились 36 415 избирателей. Процент явки горожан не уточняется, но активность на участках вряд ли можно назвать высокой.

Председателя думы 6 созыва — главу города Юрия Тарасенко горожане не увидят в новом созыве — еще 25 августа он аннулировал свою регистрацию в качестве кандидата в депутаты.

В итоге думские кресла займут 15 единороссов, 5 справедливороссов и один самовыдвиженец.

Продолжат работу в думе А. Клименко, М. Пехова, Е. Золотарева, Э. Кулиев, Г. Филатов, В. Денисов, Е. Фролов, Е. Сулаева, Н. Рябченко, А. Черных, С. Татаринцев. Среди новых лиц — депутат прежних созывов В. Дохнов, а также А. Томилов, Н. Ковалева, Д. Нагорный, В. Золотарев, Т. Митина, Е. Карпухин, Е. Коробейникова, Н. Лобанова, С. Урывская.