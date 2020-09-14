13 сентября завершилось голосование на тройных выборах. Пока обнародованы только предварительные результаты.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 сентября – «ПИК». Так, победителем губернаторских выборов стал ныне действующий губернатор Василий Голубев, который набрал 895 037 голосов, что составило 65.61%. В Каменске за него проголосовали всего 9718 человек – это 41,96% избирателей, которые приняли участие в голосовании.

В дополнительных выборах в Заксобрание РО по избирательному одномандатному округу № 5 победил Андрей Шульгин, набрав 15 144 голоса, второе место у Натальи Лапиной* — 11 758. Стоит отметить, что в Каменске больше всего голосов было отдано именно ей — 9214, когда как победитель голосования набрал 6935. А вот в Донецке у Лапиной и Шульгина соответственно 2255 и 7371 голосов. Зато Наталья Лапина избрана депутатом каменской городской думы.

Что касается выборов в каменскую думу, то лидерские позиции в количестве мандатов заняли кандидаты от «Справедливой России» и «Единой «России».

Отметим, предварительно явка каменчан в дополнительных выборах в Заксобрание составила 37,51%. Явка по выборам губернатора и в местную думу — в процессе подсчета.

Подробности о голосовании и победителях, о новом составе городской думы читайте в «ПИКе» от 16 сентября.

*Напомним, это каменчанка, которая в приемной Президента России добилась строительства моста через Донец.