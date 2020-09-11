С сентября по октябрь в Ростовской области возможно кратковременное ухудшение приема цифрового эфирного телевещания вплоть до полного пропадания сигнала на телевизионных приемниках.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 сентября — «ПИК». Возможные проблемы связаны с природным явлением, которое называется “солнечная интерференция”. Это когда три объекта — приемная спутниковая антенна, спутник, на который она наведена, и Солнце — находятся на одной прямой, в результате чего прием сигналов со спутника становится невозможным. Дело в том, что сигналы транспондера перекрываются более мощными шумами Солнца. Такое явление наблюдается дважды в год — ранней весной и осенью.

О проблемах с телевещанием следует сообщать по телефону горячей линии Мининформсвязи Ростовской области: 8 (863) 266-55-04.