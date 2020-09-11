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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жителей Донского региона ожидают перебои с цифровым ТВ

телевизор

oбщество

Жителей Донского региона ожидают перебои с цифровым ТВ

Жителей Донского региона ожидают перебои с цифровым ТВ

Виктория Костовская
Опубликовано

С сентября по октябрь в Ростовской области возможно кратковременное ухудшение приема цифрового эфирного телевещания вплоть до полного пропадания сигнала на телевизионных приемниках.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 сентября — «ПИК». Возможные проблемы связаны с природным явлением, которое называется “солнечная интерференция”. Это когда три объекта — приемная спутниковая антенна, спутник, на который она наведена, и Солнце — находятся на одной прямой, в результате чего прием сигналов со спутника становится невозможным. Дело в том, что сигналы транспондера перекрываются более мощными шумами Солнца. Такое явление наблюдается дважды в год — ранней весной и осенью.
О проблемах с телевещанием следует сообщать по телефону горячей линии Мининформсвязи Ростовской области: 8 (863) 266-55-04.

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Автор: 08.09.2020
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