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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске стартовало голосование на тройных выборах

политика

В Каменске стартовало голосование на тройных выборах

В Каменске стартовало голосование на тройных выборах

Валентина Лагутина
Опубликовано

Избирательные участки открылись в 8.00. Наплыва голосующих пока нет.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 сентября — «ПИК». Каменчанам выдают три бюллетеня, где нужно поставить галочку за кандидата в депутаты каменской думы по своему избирательному округу, за губернатора Ростовской области и депутата в Заксобрание по одномандатному округу № 5. 
На входе всем измеряют температуру, строго контролируют соблюдение социальной дистанции, дежурят наблюдатели. Столпотворения пока нет, но поток избирателей не прекращается.
Напомним, голосование будет проходить до 13 сентября включительно.

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Автор: 08.09.2020
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