Избирательные участки открылись в 8.00. Наплыва голосующих пока нет.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 сентября — «ПИК». Каменчанам выдают три бюллетеня, где нужно поставить галочку за кандидата в депутаты каменской думы по своему избирательному округу, за губернатора Ростовской области и депутата в Заксобрание по одномандатному округу № 5.

На входе всем измеряют температуру, строго контролируют соблюдение социальной дистанции, дежурят наблюдатели. Столпотворения пока нет, но поток избирателей не прекращается.

Напомним, голосование будет проходить до 13 сентября включительно.