Железнодорожный переезд 1036 км в районе парка Маяковского будет закрыт 16 сентября с 9.00 до 16.00 для проведения работ по текущему содержанию пути.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 сентября — «ПИК». Движение автотранспорта будет осуществляться через путепровод 1038 км в районе «Заготзерна». Попасть в центральную часть Каменска с поселков Южного и Подскельного в это время можно будет через автомобильное кольцо на ул. Профильной с выездом в пер. Полевой в Шахтерском и далее на виадук.