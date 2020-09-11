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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске 16 сентября закроют северный переезд

транспорт

В Каменске 16 сентября закроют северный переезд

В Каменске 16 сентября закроют северный переезд

Виктория Костовская
Опубликовано

Железнодорожный переезд 1036 км в районе парка Маяковского будет закрыт 16 сентября с 9.00 до 16.00 для проведения работ по текущему содержанию пути.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 сентября — «ПИК». Движение автотранспорта будет осуществляться через путепровод 1038 км в районе «Заготзерна». Попасть в центральную часть Каменска с поселков Южного и Подскельного в это время можно будет через автомобильное кольцо на ул. Профильной с выездом в пер. Полевой в Шахтерском и далее на виадук.

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Автор: 08.09.2020
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