Пять нововведений для автомобилистов вступят в силу этой осенью.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 сентября — «ПИК». Ряд нововведений для автолюбителей приготовило нам федеральное законодательство.

Так, на территории РФ разрешалось реализовывать полисы ОСАГО без диагностической карты. Мера была введена из-за пандемии. Ограничение выдачи полисов без ТО заканчивается уже в конце месяца — 30 сентября. Кроме того, с ноября можно будет оформить ДТП при помощи смартфона.

С 1 ноября все новые и вновь ввезенные транспортные средства будут получать электронные ПТС. Владельцу не потребуется получать документ. Информация уже будет внесена в базу данных. Бумажные же ПТС останутся у старых машин, но при желании можно будет переоформить на электронный.

Также с 1 ноября на платных дорогах страны начнут действовать зимние тарифы. Они ниже, чем летние.

Кроме того, завершается льготный период для замены водительского удостоверения из-за пандемии. Заменить документ можно будет до 31 декабря текущего года.