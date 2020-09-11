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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Техосмотр вернется, а ДТП оформим со смартфона

транспорт

Техосмотр вернется, а ДТП оформим со смартфона

Техосмотр вернется, а ДТП оформим со смартфона

Валентина Лагутина
Опубликовано

Пять нововведений для автомобилистов вступят в силу этой осенью.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 сентября — «ПИК». Ряд нововведений для автолюбителей приготовило нам федеральное законодательство.
Так, на территории РФ разрешалось реализовывать полисы ОСАГО без диагностической карты. Мера была введена из-за пандемии. Ограничение выдачи полисов без ТО заканчивается уже в конце месяца — 30 сентября. Кроме того, с ноября можно будет оформить ДТП при помощи смартфона. 
С 1 ноября все новые и вновь ввезенные транспортные средства будут получать электронные ПТС. Владельцу не потребуется получать документ. Информация уже будет внесена в базу данных. Бумажные же ПТС останутся у старых машин, но при желании можно будет переоформить на электронный. 
Также с 1 ноября на платных дорогах страны начнут действовать зимние тарифы. Они ниже, чем летние. 
Кроме того, завершается льготный период для замены водительского удостоверения из-за пандемии. Заменить документ можно будет до 31 декабря текущего года.

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Автор: 08.09.2020
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