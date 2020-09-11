Билеты проданы практически все. Из 930 осталось лишь 50 свободных мест.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 сентября — «ПИК». Железнодорожное сообщение ст. Лихая — Ташкент запущено впервые. Этим рейсом Россию смогут покинуть иностранцы из Узбекистана. Билетные кассы открыты на территории лагеря, который организован в мкр. Лиховском.

Напомним, 9 сентября из Ростова-на-Дону на станцию Лихая в сопровождении транспортной полиции прибыли почти тысяча граждан из Узбекистана. Среди них есть дети. Еще около ста мигрантов приехали в Каменск самостоятельно. Сейчас для них готовят места для проживания в палаточном лагере. Власти не исключают, что в ближайшие дни к месту отправки иностранцев домой будут еще съезжаться люди, поэтому точная дата снятия лагеря пока неизвестна.