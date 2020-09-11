Александр Срыбный голосовал на избирательном участке в школе № 14.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 сентября — «ПИК». На избирательном участке № 846 первый день выборов начался спокойно. Люди идут с самого утра, но явного наплыва желающих проголосовать досрочно не наблюдается. Самые активные сегодня — это наблюдатели от политических партий, они тщательно фиксируют на телефоны все происходящее, проверяют журналы.

Напомним, досрочное голосование продлится до 8.00 13 сентября включительно.