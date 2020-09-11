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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

И.о. главы администрации Каменска проголосовал в первых рядах

политика

И.о. главы администрации Каменска проголосовал в первых рядах

И.о. главы администрации Каменска проголосовал в первых рядах

Валентина Лагутина
Опубликовано

Александр Срыбный голосовал на избирательном участке в школе № 14.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 сентября — «ПИК». На избирательном участке № 846 первый день выборов начался спокойно. Люди идут с самого утра, но явного наплыва желающих проголосовать досрочно не наблюдается. Самые активные сегодня — это наблюдатели от политических партий, они тщательно фиксируют на телефоны все происходящее, проверяют журналы.
Напомним, досрочное голосование продлится до 8.00 13 сентября включительно.

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Автор: 08.09.2020
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