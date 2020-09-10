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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В палаточном лагере для мигрантов на станции Лихой введен режим ЧС

oбщество

В палаточном лагере для мигрантов на станции Лихой введен режим ЧС

В палаточном лагере для мигрантов на станции Лихой введен режим ЧС

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Почти тысяча граждан Узбекистана прибыли 9 сентября на станцию Лихая.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 сентября — «ПИК». Корреспонденты «ПИКа» встречали иностранцев на станции Лихая. 
Их привезли из Ростова поездом в сопровождении транспортной полиции. Все мигранты — это люди, которые работали в разных городах на территории ЮФО. Кто на стройке, кто в полях, женщины устраивались, в основном, помощницами на ресторанных кухнях и уборщицами. Некоторые приехали на заработки семьями. Однако большая часть мигрантов — это все же мужчины. 
Все гастарбайтеры увешаны сумками, чемоданами, одеялами, палатками, карематами* и прочими предметами для кочевой жизни. Стоит отметить, что многие иностранцы плохо говорят по-русски, особенно молодежь. Свободно на русском общаться могут лишь те, кому за 40-50.
930 человек временно разместили на территории лиховской Станции юных техников. Разбито 50 палаток, каждая рассчитана на 18 человек. На территории лагеря организован душ, санузлы, медпункт и столовая. Люди обеспечены водой и масками. По информации начальника Управления ГО и ЧС Юрия Плотникова, круглосуточно здесь будут дежурить спасатели и полицейские.
— 7 сентября мы получили информацию о необходимости развертывания лагеря для жителей иностранного государства, попавших в сложную ситуацию на территории России. Уже на следующий день был развернут лагерь со всей инфраструктурой. Ситуация контролируемая, нерешаемых вопросов нет, — сообщил “ПИКу” Ю. Плотников.
Покидать огороженную территорию иностранцам запрещено, все граждане прошли первичный медицинский осмотр, а также паспортный и вещевой контроль. Планируется, что на родину жители Узбекистана уедут 12-13 сентября.
Напомним, трудовые мигранты не могли покинуть Россию с весны этого года — границы были закрыты в связи с ограничительными мерами по COVID-19. Сейчас, когда стали открывать транспортные коридоры, домой в Узбекистан устремились сразу тысячи человек. В связи с тем что возможности уехать сразу всем нет, для людей, которые уже покинули свои места работы, но не добрались до дома, организованы палаточные лагеря. 
*Каремат — туристический коврик. 

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Автор: 08.09.2020
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