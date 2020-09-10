Суров Игорь — зарегистрированный кандидат в депутаты городской думы по 3-му избирательному округу: избирательный участок № 822, ул. Танкистов, 28 (бывшая школа № 4) и избирательный участок № 832, пер. Астаховский, 96, опорный пункт полиции.



Игорь родился 9 ноября 1965 года в Каменске-Шахтинском в семье рабочих.

С 1973 по 1981 годы учился в средней школе № 2, по окончании 8 классов поступил в Каменский химико-механический техникум, учебу закончил в 1985 году. 1985-1987 — служба в Вооруженных Силах СССР, пограничные войска.

После службы в армии начал свою трудовую деятельность слесарем на Каменском опытно-механическом заводе (КОМЗ). В 1992 году был принят на должность главного инженера в жилищно-коммунальном отделе «Каменскстрой»; после реорганизации предприятия открыл ИП в сфере строительства. В 2008 году создал предприятие ООО «Ремстрой-С», где работает по настоящее время в должности генерального директора.

В 2014 году получил высшее профессиональное образование в НОУПО «Институт государственного управления, права и инновационных технологий».

С 13 июня 2020 года по совместительству исполняет обязанности заместителя директора УК «Комфорт».

Женат, есть сын 1994 года рождения. Занимается спортом (хоккей с шайбой).

Принципиальная позиция Сурова Игоря в работе депутатом каменской городской думы:

«Ругать чиновников за бездействие — дело нехитрое.

Эффективнее ставить перед ними правильные задачи, принимать под эти важные для каменчан задачи бюджет и системно контролировать исполнение».



Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Каменск-Шахтинской городской думы Сурова Игоря Анатольевича.