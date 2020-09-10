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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На юго-западных воротах Каменска установили новую стелу

oбщество

На юго-западных воротах Каменска установили новую стелу

На юго-западных воротах Каменска установили новую стелу

Виктория Костовская
Опубликовано

Конструкцию окончательно закрепили 10 сентября на въезде в город со стороны Донецка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 сентября — «ПИК». Эта стела на порядок меньше прежней, простоявшей с шестидесятых годов прошлого века, и установлена только на правой обочине. Выполнена стела с учетом современных требований к подобным объектам. Здесь имеются герб города, его название и дата основания. В оформлении присутствует местный казачий колорит.
Эскиз новой стелы разработан и утвержден Каменским отделом архитектуры в 2019 г., после того как глава региона поручил обновить въезды в города Ростовской области.
Стоит отметить, что данный объект установили, как и было запланировано, в преддверии Дня города.

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Автор: 08.09.2020
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