Если решение будет принято, то разрешенная скорость будет — до 110 км/час.



КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 сентября — «ПИК». Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор».

Сейчас имеются две глобальные задачи по развитию сети скоростных дорог: Север – Юг и Запад – Восток. На юге — это реконструкция трассы М4 «Дон» и программа по «расшивке» узких мест, которая позволит уже в 2023 году добираться по максимальному маршруту — из Санкт-Петербурга до Черного моря — со скоростью 110 км/час.

Кроме того, по южному направлению планируется строительство обходов г. Сочи, пос. Лазаревское, г. Туапсе, а также от г. Новороссийска до пос. Джубга.