Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На трассе М4 «Дон» планируют увеличить скорость

транспорт

На трассе М4 «Дон» планируют увеличить скорость

На трассе М4 «Дон» планируют увеличить скорость

Валентина Лагутина
Опубликовано

Если решение будет принято, то разрешенная скорость будет — до 110 км/час.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 сентября — «ПИК». Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор». 
Сейчас имеются две глобальные задачи по развитию сети скоростных дорог: Север – Юг и Запад – Восток. На юге — это реконструкция трассы М4 «Дон» и программа по «расшивке» узких мест, которая позволит уже в 2023 году добираться по максимальному маршруту — из Санкт-Петербурга до Черного моря — со скоростью 110 км/час.
Кроме того, по южному направлению планируется строительство обходов г. Сочи, пос. Лазаревское, г. Туапсе, а также от г. Новороссийска до пос. Джубга.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 9 сентября
Автор: 08.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

oбщество

Тысячу мигрантов из Узбекистана везут в Каменск

политика

Глава администрации Каменска: «Это мое решение — уйти»

политика

Глава администрации Каменска Константин Фетисов подал в отставку

oбщество

Самый лучший двор Каменска едва не уничтожили

oбщество

Мигрантов из Узбекистана привезли на станцию Лихая
Реклама
Вверх